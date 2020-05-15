ГАЛЕРЕЯ ⟩ Открывшиеся торговые центры сразу же принялись заманивать клиентов скидками

«Торговый центр Ülemiste в данный момент отменил все маркетинговые кампании и мероприятия, которые заманивали бы покупателей», – прокомментировала порталу Elu24 Тия Нымм, менеджер по маркетингу и коммуникациям ТЦ Ülemiste.

В то же время Нымм признала, что в торговом центре сейчас действуют традиционные сезонные скидки. Однако абсолютно все интересные предложения можно найти и в интернете. «Важно, чтобы у людей был выбор: приходить в реальный магазин или делать необходимые покупки онлайн», – пояснила Нымм.

По словам Нымм, скидки не могут быть запрещены. Они являются естественной частью торговли. «Но мы очень осторожны, чтобы никто не проводил агрессивные маркетинговые кампании, которые бы собрали большое количество людей в одном месте в одно время», – пояснила она.

Кристьян Маароос, менеджер торговых центров Citycon OÜ, сказал Elu24, что сейчас они проводят политику, запрещающую проведение маркетинговых мероприятий и презентаций продуктов в Rocca al Mare Center, по крайней мере, до конца чрезвычайной ситуации.

«Мы также прервали все основные рекламные кампании и прекратили рекламу скидок арендаторов в реальных магазинах и на наших медиаканалах. Вместо этого в наших центрах до конца недели по-прежнему проводится кампания #püsikodus (оставайся дома), где мы поддерживаем скидки арендаторов нашего центра в их электронных магазинах», – пояснил Маарooс.