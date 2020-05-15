ФОТО ⟩ А вы знали, что в Эстонии есть Долина соловьев? Рассказываем, как найти это место!

Ответвления древней долины Рыуге – Тиндиорг, Кюльморг, Мыхкорг, Ээбикуорг, Тинопеетри, Хинни, Сикасоо и Ярвеотса. Самая известная из них – ограничивающая с севера древнее городище долина Ээбикуорг длиной 300 метров и глубиной 12-15 метров. Весной, во время цветения черемухи, то есть как раз в мае, долина наполнена соловьиными трелями – отсюда и название долины Ööbikuorg — Соловьиная долина.