Пт, 15.05.2020
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ФОТО ⟩ А вы знали, что в Эстонии есть Долина соловьев? Рассказываем, как найти это место!

Соловей. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В древней долине Рыуге протяженностью 10 километров и глубиной 52 метра есть семь озер: озера Кахрила, Тыугъярв, Ратасъярв, Кауссъярв, Рыуге-Сууръярв, Лийнъярв, Валгъярв. Озера соединяет начинающаяся в долине Тиндиорг река Рыуге, или Айо, пишет VisitEstonia.

Ответвления древней долины Рыуге – Тиндиорг, Кюльморг, Мыхкорг, Ээбикуорг, Тинопеетри, Хинни, Сикасоо и Ярвеотса. Самая известная из них – ограничивающая с севера древнее городище долина Ээбикуорг длиной 300 метров и глубиной 12-15 метров. Весной, во время цветения черемухи, то есть как раз в мае, долина наполнена соловьиными трелями – отсюда и название долины Ööbikuorg — Соловьиная долина. 

Это отличное место для неторопливой пешей прогулки в компании членов семьи или второй половинки! 

На краю долины Ээбикуорг находится Гостевой центр Ээбикуорг, где можно получить информацию о природе, истории и изменениях климата.

Смотри фото!

Долина соловьев в 1996 году

ФОТО: Meelis Lokk

Долина соловьев в 1996 году

ФОТО: Meelis Lokk

Долина соловьев зимой 2018 года

ФОТО: Arvo Meeks

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