ФОТО ⟩ А вы знали, что в Эстонии есть Долина соловьев? Рассказываем, как найти это место!

В древней долине Рыуге протяженностью 10 километров и глубиной 52 метра есть семь озер: озера Кахрила, Тыугъярв, Ратасъярв, Кауссъярв, Рыуге-Сууръярв, Лийнъярв, Валгъярв. Озера соединяет начинающаяся в долине Тиндиорг река Рыуге, или Айо, пишет VisitEstonia.
Ответвления древней долины Рыуге – Тиндиорг, Кюльморг, Мыхкорг, Ээбикуорг, Тинопеетри, Хинни, Сикасоо и Ярвеотса. Самая известная из них – ограничивающая с севера древнее городище долина Ээбикуорг длиной 300 метров и глубиной 12-15 метров. Весной, во время цветения черемухи, то есть как раз в мае, долина наполнена соловьиными трелями – отсюда и название долины Ööbikuorg — Соловьиная долина.
Это отличное место для неторопливой пешей прогулки в компании членов семьи или второй половинки!
На краю долины Ээбикуорг находится Гостевой центр Ээбикуорг, где можно получить информацию о природе, истории и изменениях климата.
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