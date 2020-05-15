Брэд Питт извинился перед Дженнифер Энистон за оскорбительное высказывание

Я стал противен сам себе: сидел на диване, курил «травку» и без конца нажимал на кнопки телепульта, пытаясь найти кино об интересной жизни, поскольку моя не была таковой. И все дело было в моем браке. Я пытался делать вид, что с ним все хорошо, хотя это было не так,