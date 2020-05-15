Брэд Питт извинился перед Дженнифер Энистон за оскорбительное высказывание

Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались не самым лучшим образом, ведь артист начал изменять законной супруге с Анджелиной Джоли, а после расставания позволил себе несколько публичных высказываний, которые оскорбили Энистон до глубины души, пишет Экспресс газета.
Я стал противен сам себе: сидел на диване, курил «травку» и без конца нажимал на кнопки телепульта, пытаясь найти кино об интересной жизни, поскольку моя не была таковой. И все дело было в моем браке. Я пытался делать вид, что с ним все хорошо, хотя это было не так,
- именно так охарактеризовал свой брак с Энистон Брэд Питт.
Правда, после развода с Джоли, Питт явно поменял свое мнение и сразу же поспешил помириться с экс-супругой. Брэд принес свои извинения не только за измену, но и за те слова, которые публично сказал о браке с Дженнифер. Сейчас актер очень сожалеет о сказанном и о том, что так обидел бывшую жену.
К счастью, Энистон оказалась не злопамятной и простила экс-супруга. Сейчас Дженнифер и Брэд являются хорошими друзьями, а некоторые поклонники уверены, что их связывают более близкие отношения, пишет издание Mirror.