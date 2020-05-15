НАШЕСТВИЕ ЖИВОТНЫХ ⟩ У Горхолла в Таллинне разгуливает смелый лисёнок
Читатель портала Lemmik Андрес поделился с редакцией видео, снятое неподалеку от Горхолла в Таллинне, на котором видно, как лисёнок разгуливает по берегу. К слову, людей он, судя по всему, совершенно не боится...
Лисёнка Андрес встретил в четверг, 7 мая, примерно в 18-19 часов.
Лиса была смелой, очень близко конечно не подходила, но бегала не далеко от людей — на расстоянии в один-два метра. Казалось, будто она ждет, что люди ее покормят. Судя по всему, гуляющие у Горхолла люди так и делали, поэтому она подходит так близко,
— сказал Андрес.
Он также добавил, что лисиц здесь он видел и в прошлом году. В ноябре прошлого года на крыше одноэтажного дома в комплексе Батарейной тюрьмы была найдена лисица, которая там поселилась. По словам Андреса, велика вероятность того, что это одно и то же животное.
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