НАШЕСТВИЕ ЖИВОТНЫХ ⟩ У Горхолла в Таллинне разгуливает смелый лисёнок

Лиса была смелой, очень близко конечно не подходила, но бегала не далеко от людей — на расстоянии в один-два метра. Казалось, будто она ждет, что люди ее покормят. Судя по всему, гуляющие у Горхолла люди так и делали, поэтому она подходит так близко,