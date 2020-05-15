ВИДЕО ⟩ Удивительное рядом: фотограф из Нидерландов разгуливает по жутким заброшенным местам

В своем творчестве он фокусируется в основном на заброшенных местах, архитектуре и промышленной фотографии. Боб публикует свои кадры в Instagram, а за его работой наблюдает более 28 тысяч подписчиков. По словам Боба, это начало в детстве, уже тогда он рисовал комиксы с заброшенными замками и пещерами. «В 2007 году открыл для себя термин "исследование города" и передо мной открылся совершенно новый мир. Когда-то находишь лишь пустые комнаты, а иной раз попадаешь в капсулу времени, где все осталось так, как было несколько десятилетий назад. Такие места должны становиться музеями, но нет достаточного финансирования», - сказал фотограф-путешественник.