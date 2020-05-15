МЫ ВСЕ ЕЕ ЗНАЕМ! ⟩ Названо имя разлучницы Эмина Агаларова и Алены Гавриловой

Известный певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов объявил о разводе с супругой «Мисс Мордовия — 2004» Аленой Гавриловой. Об этом музыкант сообщил на личной странице в Instagram, выложив свадебное фото с соответствующей подписью.«Дайте мне время прийти в себя… пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! Спасибо за понимание!» — обратилась к фолловерам Гаврилова.

Буквально два года назад супруги казались очень счастливыми вместе, у пары появился ребенок. Но сегодня артист неожиданно сообщил о расставании.

На многочисленные запросы подписчиков Алена тоже прокомментировала перемены в семейной жизни. Она призналась, что находится в шоковом состоянии и не может пока отвечать на вопросы.

Тем временем многие, зная любвеобильность Эмина стали гадать, кто является разлучницей столь счастливого брака. В дело по понятным причинам вмешалась и скандально известная блогер Лена Миро, которая поделилась своим мнением. И оно оказался довольно неожиданным.

По ее мнению, в этом деле вовсе не замешан отец Эмина — Араз Агаларов, который испытывал неприязнь к новой избраннице сына и проигнорировал их свадьбу. Всему виной новая возлюбленная Эмина, которой является... украинская певица Настя Каменских.

Брак артистки с Потапом Миро назвала прикрытием. Якобы Потап является человеком с нетрадиционной ориентацией, а вот Настя давно состоит с тайной связи с Эмином. «Ответьте честно: вы — на корпоративе, на сцене — муж и жена. Хотели бы вдуть жене, пока муж бухает с коллегами? И я вот думаю, что вы этого точно хотите! Очевидно, что брак Потапа и Насти — фикция. Такой же бизнес-проект, как и их дуэт», — написал блогер в Telegram.

Эмин не раскрывает причины расставания с супругой.