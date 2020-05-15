МЫ ВСЕ ЕЕ ЗНАЕМ! ⟩ Названо имя разлучницы Эмина Агаларова и Алены Гавриловой

Буквально два года назад супруги казались очень счастливыми вместе, у пары появился ребенок. Но сегодня артист неожиданно сообщил о расставании.
Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. 🙏🏽 Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь.
На многочисленные запросы подписчиков Алена тоже прокомментировала перемены в семейной жизни. Она призналась, что находится в шоковом состоянии и не может пока отвечать на вопросы.
Тем временем многие, зная любвеобильность Эмина стали гадать, кто является разлучницей столь счастливого брака. В дело по понятным причинам вмешалась и скандально известная блогер Лена Миро, которая поделилась своим мнением. И оно оказался довольно неожиданным.
По ее мнению, в этом деле вовсе не замешан отец Эмина — Араз Агаларов, который испытывал неприязнь к новой избраннице сына и проигнорировал их свадьбу. Всему виной новая возлюбленная Эмина, которой является... украинская певица Настя Каменских.
Брак артистки с Потапом Миро назвала прикрытием. Якобы Потап является человеком с нетрадиционной ориентацией, а вот Настя давно состоит с тайной связи с Эмином. «Ответьте честно: вы — на корпоративе, на сцене — муж и жена. Хотели бы вдуть жене, пока муж бухает с коллегами? И я вот думаю, что вы этого точно хотите! Очевидно, что брак Потапа и Насти — фикция. Такой же бизнес-проект, как и их дуэт», — написал блогер в Telegram.
Эмин не раскрывает причины расставания с супругой.
Напомним, для Эмина брак с Аленой стал вторым. До этого он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. Пара стала родителями троих детей. Расставание Агаларова и Алиевой было очень тихим: супруги не стали скандалить и делить имущество. Сам певец неоднократно признавался, что благодарен Лейле за ее мудрость.