ВИДЕО ⟩ Выступление Уку Сувисте на конкурсе «Евровидение» заставило женские сердца биться чаще

Решение провести онлайн-концерты Eurovision Song Celebration (Чествование песен "Евровидения") вместо полуфиналов 12 и 14 мая и шоу Europe! Shine A Light ("Европа, зажигай свет") 16 мая, в день, когда должен был состояться финал крупнейшего телевизионного музыкального конкурса в мире, было принято организаторами "Евровидения-2020" еще в конце апреля.

16 мая 2020 года состоится специальное внеконкурсное шоу Europe! Shine A Light. Это специальное шоу вне конкурса, в котором участники из 41-й страны выступят со своими конкурсными песнями, которые планировалось спеть на Евровидении в Роттердаме. 16 мая в 22:00 можно будет увидеть трансляцию.