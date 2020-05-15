ВИДЕО ⟩ Выступление Уку Сувисте на конкурсе «Евровидение» заставило женские сердца биться чаще

Песенный конкурс «Евровидение» был отменен из-за эпидемии коронавируса, но на этой неделе началась онлайн-трансляция, и можно оценивать исполнителей, пишет Elu24. Эстонский певец Уку Сувисте также принял участие в специальном шоу, которое транслировалось 14 мая вечером!
Решение провести онлайн-концерты Eurovision Song Celebration (Чествование песен "Евровидения") вместо полуфиналов 12 и 14 мая и шоу Europe! Shine A Light ("Европа, зажигай свет") 16 мая, в день, когда должен был состояться финал крупнейшего телевизионного музыкального конкурса в мире, было принято организаторами "Евровидения-2020" еще в конце апреля.
16 мая 2020 года состоится специальное внеконкурсное шоу Europe! Shine A Light. Это специальное шоу вне конкурса, в котором участники из 41-й страны выступят со своими конкурсными песнями, которые планировалось спеть на Евровидении в Роттердаме. 16 мая в 22:00 можно будет увидеть трансляцию.