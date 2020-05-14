ОНЛАЙН-ШОУ JAM AIR! ⟩ Узнайте, кто станет следующим гостем «Юрбана»

Каждое воскресенье кто-то из местных музыкантов приходит в гости к «Юрбану», представляет свое творчество и отвечает на вопросы ведущего и зрителей.

17 мая героем эфира станет ведущий «Радио4» Дмитрий Микрюков. Придя на радио в 2005 году нештатным сотрудником, он проделал увлекательный, но непростой путь до должности музыкального редактора радиостанции.

Помимо работы на радио, Дима имеет богатый сценический опыт, является композитором и автором текстов своих песен. В разные годы был вокалистом и фронтменом таких хард-рок грандов. Дима исполнит свои песни и предстанет в непривычной ему роли человека дающего интервью, а не берущего, ведь за годы работы он беседовал со многими мировыми звёздами. Будет интересно!

Присоединяйтесь к просмотру в воскресенье, 17-го мая, в 19.00 ЗДЕСЬ!