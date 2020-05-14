«С согласия Анастасии»: почему о диагнозе Заворотнюк доложили Путину

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием Владимира Путина заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.

Отмечается, что врачи нашли вирусы, способные разрушить эту опухоль.

«Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять наши технологии», — подчеркнул Макаров.

«Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — рассказал ученый.

Конечно, все удивились, почему о диагнозе Заворотнюк говорят публично, да еще и на самом высоком уровне. Адвокат Александр Добровинский объяснил это тем, что это показывает «прозрачность» деятельности ученых.

«Во-первых, это прозрачность того, чем занимаются люди, во-вторых, если это было сказано, то это вселит надежду в других людей. Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом. Количество сумасшедших, которые существуют в интернете, — огромно и публичность в этом плане полезна», — объяснил Добровинский.

Адвокат отметил, что диагноз актрисы, скорее всего, раскрыли с официального разрешения ее родственников. В противном случае этические нормы могли бы быть нарушены.

«Я думаю, что это было сделано с согласия или самой Анастасии Заворотнюк, или с согласия ее родственников. Потому что, конечно, есть этические нормы, которые не позволяют выходить за рамки передачи информации. Если это было сделано без разрешения, то, конечно, будут некие исковые требования с компенсацией морального ущерба и подобным. Я предполагаю, что разрешение было получено», — пояснил Добровинский.