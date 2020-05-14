Путину рассказали о состоянии и лечении Анастасии Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием Владимира Путина заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.

«Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять наши технологии», — подчеркнул Макаров.

В апреле сообщалось, что Заворотнюк впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, которую ведут близкие и друзья артистки.