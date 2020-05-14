Чт, 14.05.2020
Больше не поеду. Города, которые разочаровали СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ОТЛИЧНЫЙ ВИД! ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии показала безобидное видео, но ее богатство снова бросается в глаза

Erna Husko

ФОТО: Instagram

Горячо любимая поклонниками из Эстонии финская фитнес-модель Эрна Хуско, которая много лет прожила в Таллинне, в очередной раз дразнит поклонников!

Девушка разместила в своем блоге в Instagram видео, в котором позирует, лежа на кровати. Из окна, расположенного за спиной у Эрны, открывается вид на озеро, в котором, судя по всему, не так давно девушка успела искупаться

Напомним, в прошлом году Эрна вернулась к родителям в Финляднию. Девушка решила не расслабляться даже в карантин. На своей страничке в Instagram она практически ежедневно публикует видео своих тренировок и делится советами по питанию. 

Смотри видео!

НАВЕРХ