ОТЛИЧНЫЙ ВИД! ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии показала безобидное видео, но ее богатство снова бросается в глаза

Горячо любимая поклонниками из Эстонии финская фитнес-модель Эрна Хуско, которая много лет прожила в Таллинне, в очередной раз дразнит поклонников!
Девушка разместила в своем блоге в Instagram видео, в котором позирует, лежа на кровати. Из окна, расположенного за спиной у Эрны, открывается вид на озеро, в котором, судя по всему, не так давно девушка успела искупаться.
Напомним, в прошлом году Эрна вернулась к родителям в Финляднию. Девушка решила не расслабляться даже в карантин. На своей страничке в Instagram она практически ежедневно публикует видео своих тренировок и делится советами по питанию.
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