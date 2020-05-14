ВИДЕО ⟩ Соцсети ревут: эксперимент нарвских рокеров 9 мая удался

Акция «Оставайся дома» сподвигла нарвских рокеров к неординарным экспериментам. Буквально, в День Победы, лидер группы Absolut-2 Жека Рогов, вместе со своим коллегой Ильей Лазаревым и хозяином известного в андерграндных кругах Арт-клуба Ro-Ro Романом Бойко, записали спонтанное видео на новую песню «Первая последняя любовь».
Как сообщил автор, песня родилась в стиле «деревенского реггей», и сразу стала популярной в социальных сетях не только у жителей Эстонии, но и за ее пределами. Она была записана на молодой нарвской студии G-Jam Records. Автором видео, площадкой для которого оказался тот самый клуб Ro-Ro, стал известный местный оператор Дмитрий Федоткин. Впереди слушателей ждут романс и композиция в стиле new-wave и некой смеси рока и рэпа.
А все поклонники клуба в трепетном ожидании его открытия. В ближайшую пятницу, 15 мая, на официальной FB-странице Ro-Ro, в эфир выйдет дебютная онлайн-трансляция под названием «2+2». Жека Рогов, теперь уже в качестве ведущего, пообщается с музыкантом нарвской группы Cosmo Виталием Винкелем и ответит на вопросы виртуальных гостей на популярные ныне темы. Начало трансляции в 19.00.