ВИДЕО ⟩ Соцсети ревут: эксперимент нарвских рокеров 9 мая удался

Как сообщил автор, песня родилась в стиле «деревенского реггей», и сразу стала популярной в социальных сетях не только у жителей Эстонии, но и за ее пределами. Она была записана на молодой нарвской студии G-Jam Records. Автором видео, площадкой для которого оказался тот самый клуб Ro-Ro, стал известный местный оператор Дмитрий Федоткин. Впереди слушателей ждут романс и композиция в стиле new-wave и некой смеси рока и рэпа.