Жена Таави Рыйваса: больше детей я точно не хочу

Луиза себя считает требовательной и злой матерью. «Но я такая говорящая мать, если какая-то проблема, то мы будем об этом говорить и обсудим все возможные сценарии», пишут Uudised.tv3.ee.

«Еще я заметила, что если я становлюсь слишком требовательной, то дети идут к отцу, и наоборот. И больше детей я не хочу. И я даже не чувствую, что мне жаль», - сказала певица.

«У меня замечательные дети и они легко делают мой день лучше. Мне с ними не скучно и не бывает таких моментов, чтобы я сидела на диване и плакала по сцене», - добавила певица.