Жена Таави Рыйваса: больше детей я точно не хочу

В гостях у Vikerraadio побывала эстонская певица и жена Таави Рыйваса Луиза Рыйвас. В эфире она сказала, что чрезвычайное положение в стране для нее прошло спокойно. Но, несмотря на сидение дома, у певицы не было времени, чтобы навести порядок в шкафах, как это делали многие другие.
Луиза себя считает требовательной и злой матерью. «Но я такая говорящая мать, если какая-то проблема, то мы будем об этом говорить и обсудим все возможные сценарии», пишут Uudised.tv3.ee.
«Еще я заметила, что если я становлюсь слишком требовательной, то дети идут к отцу, и наоборот. И больше детей я не хочу. И я даже не чувствую, что мне жаль», - сказала певица.
«У меня замечательные дети и они легко делают мой день лучше. Мне с ними не скучно и не бывает таких моментов, чтобы я сидела на диване и плакала по сцене», - добавила певица.
Всего у них сейчас трое детей.