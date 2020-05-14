ФОТО ⟩ Роза Сябитова примерила сексуальный образ

«Почти все мужчины делят женщин на две категории: «для приятного времяпровождения» и «всерьёз». Различие между этими двумя типами: одни изо всех сил стараются быть сексуальными, а другим и пытаться не надо — просто они такие есть. Женщина, которая просто живёт и остаётся сама собой, гораздо более сексуальна. Именно к таким мужчины относятся серьёзно», — написала Роза.