В airBaltic назвали города, в которые будут летать самолеты из Таллинна с 18 мая

Благодаря открытию Таллиннского аэропорта, с 18 мая авиакомпания airBaltic возобновляет прямое авиасообщение с четырьмя городами.
Член правления airBaltic Мартин Гаусс сказал, что во время коронакризиса они стали самой сильной авиакомпанией в Таллинне. Они предлагают лучшие варианты перелетов для жителей Эстонии. «Теперь мы возвращаемся в Таллинне с целью сохранить свои лидирующие позиции в Эстонии и во всей Прибалтике. Мы сконцентрированы на полетах на самолетах Airbus A220-300, сейчас у нас большие преимущества при возобновлении перелетов из эстонской столицы».
Уже с 18 мая возобновляется прямые рейсы из Таллинна в Осло, Амстердам и Копенгаген, а с 25 мая в Вильнюс.