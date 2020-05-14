В airBaltic назвали города, в которые будут летать самолеты из Таллинна с 18 мая

Член правления airBaltic Мартин Гаусс сказал, что во время коронакризиса они стали самой сильной авиакомпанией в Таллинне. Они предлагают лучшие варианты перелетов для жителей Эстонии. «Теперь мы возвращаемся в Таллинне с целью сохранить свои лидирующие позиции в Эстонии и во всей Прибалтике. Мы сконцентрированы на полетах на самолетах Airbus A220-300, сейчас у нас большие преимущества при возобновлении перелетов из эстонской столицы».