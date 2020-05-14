Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»

Алла Мещерякова дебютировала в кино в 1964 году в картине «Страницы первой любви». В 1966-м снялась в своей первой главной роли в ленте «Сердце друга».

Она была известна по фильмам «Хозяин тайги», «Пропажа свидетеля, «Ищу человека», «Уникум», «Ксения, любимая жена Федора», а также картине «А зори здесь тихие», где сыграла Марию Никифоровну. С 1965 года служила в Московском государственном театре киноактера.