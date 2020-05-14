ПЕРВОЕ ФОТО ⟩ Смотрите, какой шикарный дом эстонская легкоатлетка и ее супруг строят во Флориде

Грете рассказала своим подписчикам в Instagram, что их семья будет жить в Техасе до тех пор, пока их дом во Флориде не будет завершен.

В настоящее время Грете проживает со своей семьей в Арлингтоне, штат Техас. Также с ними под одной крышей сейчас живет сестра Грете Джейд Шадейко, которая осталась у них, когда еще только начиналась эпидемия коронавируса.

ФОТО: instagram.com

Судя по фото, дом у пары будет огромным. Не секрет, что Грете и ее муж мечтают о большой семье. Пока у них две дочери, но эстонская спортсменка не раз говорила, что они не собираются останавливаться на достигнутом.

Муж Грете – Роберт Гриффин III, профессиональный игрок в американский футбол (НФЛ). По данным www.coed.com стоимость активов Роберта Гриффина III в 2019 году составила около 16 миллионов долларов.

Эстонская легкоатлетка Грете Шадейко и ее супруг стали во второй раз родителями в сентябре прошлого года. Малышку назвали Гамайей. Старшая дочь Глория родилась у пары в 2017 году.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii