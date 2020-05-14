ФОТО ⟩ Снимок двадцатилетней Аллегровой взорвал Сеть

«Красавица!» «Красоту годы не портят, а делают лучше», «Конечно, мы узнали Ирину Александровну. Такая у нас одна», - отметили в комментариях некоторые пользователи и фанаты Ирины Аллегровой.

Отметим, что Ирина Аллегрова четыре раза была замужем. При этом у нее всего одна дочь Лала, которая работает ее концертным директором. Дочку она родила от первого мужа - баскетболиста Георгия Таирова. Кстати, в интервью журналистам певица не раз признавалась, что ее первый брак был большой ошибкой. За Таирова исполнительница вышла назло своей первой любви. Позже Таиров не поддерживал связи с дочкой и матерью своего ребенка, пишет teleprogramma.pro.