ФОТО ⟩ Таллиннцы смели еду с полок в Ülemiste Rimi: что произошло?

Также очень плохо всё было в мясном отделе и на полках с готовой продукцией. Видимо, сеть магазина не подготовилась к такому наплыву посетителей после открытия торговых центров и при заказе не учла возможного увеличения количества посетителей. Мы узнали, что случилось на самом деле.

Отвечает пиар-менеджер магазинов Rimi Катрин Батс:

«Случилось то, что мы не смогли предвидеть такой повышенный интерес к нашему магазину. Чувствуется, что торговый центр Юлемисте приходится людям по душе, благодаря открытию ТЦ в продуктовом магазине было намного больше клиентов, чем мы могли предполагать.

Должна здесь подчеркнуть, что в других торговых центрах такого тренда мы пока не видим.

Поэтому мы были осторожными при заказе продуктов, чтобы не дать еде испортиться. Мы уже сделали работу над ошибками и на выходные увеличили заказ. Надеемся, что подобного больше не повторится».