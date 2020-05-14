ФОТО ⟩ Изголодавшиеся таллиннцы смели еду с полок в Rimi: люди готовятся ко второй волне?
В среду около девяти часов вечера в магазине Rimi в торговом центре Юлемисте в Таллинне многие полки были либо совсем пустые, либо полупустые. Самый большой ужас творился в отделе овощей и фруктов, на прилавки которого без слез не взглянешь.
Также очень плохо всё было в мясном отделе и на полках с готовой продукцией. Видимо, сеть магазина не подготовилась к такому наплыву посетителей после открытия торговых центров и при заказе не учла возможного увеличения количества посетителей. Не исключен и вариант, что таллиннцы решили готовиться ко второй волне вируса и уже загодя запасаются продуктами. Смотрите фото!