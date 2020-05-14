Жена Марата Башарова рассказала, как он ее душил на третьем месяце беременности

Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова в программе «Прямой эфир» рассказала о пережитом домашнем насилии и во время беременности.

Отметим, что проблемы в семье Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой стали известны широкой публике еще полтора года назад, когда появились слухи о том, что артист жестоко избил свою супругу и сломал ей нос.

«Сначала всё было, как в сказке. Не оскорблял, не обижал и когда выпивал, то держал себя в руках. Но после последней ситуации он даже не извинился. Я до последнего боролась за то, чтобы у моего ребенка была полноценная семья и здоровый отец», — объяснила женщина.

По ее словам, рукоприкладство в их семье началось задолго до того, как общественности стало известно о ее проблемах. Впервые Башаров поднял на нее руку во время беременности в первом триместре, а до этого длительное время муж ее «атаковал психологически», всячески угнетая ее, мол, некрасивая, обуза, надоела, есть другая женщина. «У Марата был гастрольный тур по Германии, и он пригласил меня с Амели (дочь Башарова от первого брака) к себе. После каждого спектакля следует застолье. Мы с Амели пошли в номер, Марат вернулся только к пяти утра, сильно подвыпивший, и тут на меня начинается психологическое давление. Он говорил: я тебя не люблю. Ты забеременела, а я теперь мучаюсь с тобой. И я люблю другую », — рассказала Елизавета.

В ответ она плеснула в актера водой из стакана, а он разозлился и начал ее душить. Шевырковой удалось вырваться и спрятаться в ванной, где она пробыла до тех пор, пока актер не заснул.

«Я взяла стакан воды и облила его. Это была, наверное, моя роковая ошибка в тот момент, потому что я увидела не Марата, а какой-то ужас перед собой. Он начал меня душить. Мне помогло то, что кровать разделилась, так как была не цельная, и я проскользнула и убежала в другую комнату. Отсиделась в ванной, выхожу, а Амели говорит, что папа уже спит. Мы собрали вещи и уехали к моей маме» - сказала бывшая жена актера.

Наутро, протрезвев, муж всегда просил прощения и уверял в любви, утверждает Шевыркова. Однажды такая ссора едва не закончилась трагедией. «Он потом просил прощения и говорил: 'Лиза, такого больше никогда не повторится'. А я носила под сердцем ребенка, хотела семью. Когда ты любишь, то веришь», — заключила Шевыркова.

В следующий раз актер избил жену, когда их сыну Марселю было несколько месяцев.

«Он накинулся на меня после какого-то застолья, сломал палец. Я съехала к брату на три месяца. Он снова говорил: «Люблю, прости, у нас же ребенок», — вспоминает Шевыркова.

Шевыркова заявила, что очень хотела бы, чтобы Башаров решил свои личностные проблемы и избавился от пристрастия к алкоголю. При этом она отметила, что о возобновлении отношений речи быть не может, но ей бы хотелось, чтобы сын имел возможность общаться с отцом, а сейчас это невозможно.

Напомним, Башаров и Шевыркова поженились в 2017 году, а развелись в 2019-м. В декабре 2018 года брат Шевырковой заявил в СМИ, что Башаров сломал его сестре нос. При этом Федор Шевырков подчеркнул, что Башаров не впервые поднимает руку на супругу.