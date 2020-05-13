ПАПАРАЦЦИ ⟩ Рэпер Nublu во время кризиса купил чёрный бумер?

Во вторник вечером фотограф запечатлел Nublu на парковке творческого городка Теллискиви. К слову, последнее музыкальное видео рэпера «Круассаны» также было снято здесь.

Среди русскоязычных жителей Эстонии Nublu стал популярен после того, как в августе прошлого года в Нарве снял клип на песню на русском и эстонском языках «Für Oksana».

Автомобиль, на котором передвигался Nublu – это BMW X5 2008 года, нынешний владелец которого был зарегистрирован 14 апреля 2020 года. На портале Auto24 можно увидеть, что машина еще совсем недавно продавалась со скидкой за 13 000 евро.

«Регулярно обслуживается, заменены многие детали. Экономичный автомобиль с очень хорошими характеристиками», – писал продавец.

Объявление также показывает, что двигатель автомобиля был тюнингован, но это не было внесено в технический паспорт. Транспортное средство также не имеет действующей дорожной страховки и может быть оштрафовано полицией.

Nublu за рулем BMW X5. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Портал Elu24 отмечает: неизвестно, является ли владельцем автомобиля сам рэпер, или он был за рулем автомобиля друга. Если BMW действительно принадлежит рэперу, можно предположить, что кризис его не сильно задел. Пока что только Pühajärve Midsummer и финский фестиваль All Day ON, на которых должен был выступить Nublu, объявили об отмене.