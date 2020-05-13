ФОТО И ВИДЕО ⟩ Столетняя россиянка вылечилась от COVID-19 и раскрыла свой секрет

Отмечается, что бабушка – первая в России выписанная после коронавируса пациентка, которой исполнилось 100 лет. Выписали ее в юбилейный день рождения. В больнице, которую перепрофилировали под прием больных новой коронавирусной инфекцией, Пелагея Михайловна провела 28 дней, передает TopNews.

Сначала Пояркова проходила плановое лечение в больнице, а ее соседкой по палате оказалась женщина с положительным тестом на коронавирус. Вскоре бабушку доставили в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Под присмотром врачей она прошла лечение.

«Врач не может не верить в выздоровление пациента, иначе все это может потерять смысл. Для скорейшего выздоровления бабушки мы максимально быстро, во-первых, провели все диагностические мероприятия. Во-вторых, подобрали ей адекватную медикаментозную терапию. Кислородотерапия была начата своевременно. И также – занятия по лечебной физкультуре», – рассказал лечащий врач бабушки Данила Лобунько.

Как передает Telegram-канал Life Shot, сама москвичка не знает, как смогла вылечиться от коронавируса, но дала один совет россиянам.

«Не знаю. Так Богу угодно было. Наверное, Господь меня защищает. Нет, никакого другого у меня секрета нет. Не надо злой быть», – говорит 100-летняя пенсионерка, вылеченная от коронавируса.