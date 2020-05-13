ФОТО ⟩ Эстонская фитнес-красотка Кайса Абнер показала, как расправляется с недоброжелателями

Персональный тренер и спортсменка фитнес-бикини 29-летняя Кайса Абнер опубликован в Instagram умопомрачительный снимок и рассказала, как борется с критикой.
«Как справиться с критикой? На это ушло много времени, почти 30 лет, но теперь мне стало ясно», – написала красотка в своем Instagram.
«Люди обычно ненавидят тебя по трем причинам: либо они видят в тебе угрозу, либо ненавидят себя, либо хотят быть тобой. Задумывались ли вы, почему тот или иной человек вызывает в вас такие сильные эмоции? За каждой ненавистью всегда есть история», – размышляет Кайса.
По мнению спортсменки, ненависть – самая примитивная эмоция человека, скрывающая подавленные чувства. Кайса отмечает, что с годами стала взрослее, умнее и прекраснее. Теперь она никого не критикует, да и на негатив в свой адрес не реагирует.
«Время – самый ценный актив человека, и если кто-то тратит его на меня, я уже в победителях», – говорит спортсменка.