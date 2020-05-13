ФОТО ⟩ Эстонская фитнес-красотка Кайса Абнер показала, как расправляется с недоброжелателями

«Как справиться с критикой? На это ушло много времени, почти 30 лет, но теперь мне стало ясно», – написала красотка в своем Instagram.

«Люди обычно ненавидят тебя по трем причинам: либо они видят в тебе угрозу, либо ненавидят себя, либо хотят быть тобой. Задумывались ли вы, почему тот или иной человек вызывает в вас такие сильные эмоции? За каждой ненавистью всегда есть история», – размышляет Кайса.