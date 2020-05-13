Ср, 13.05.2020
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ФОТО ⟩ Эстонская фитнес-красотка Кайса Абнер показала, как расправляется с недоброжелателями

Kaisa Abner.

ФОТО: Kaisa Abner/Instagram

Персональный тренер и спортсменка фитнес-бикини 29-летняя Кайса Абнер опубликован в Instagram умопомрачительный снимок и рассказала, как борется с критикой.

«Как справиться с критикой? На это ушло много времени, почти 30 лет, но теперь мне стало ясно», – написала красотка в своем Instagram.

«Люди обычно ненавидят тебя по трем причинам: либо они видят в тебе угрозу, либо ненавидят себя, либо хотят быть тобой. Задумывались ли вы, почему тот или иной человек вызывает в вас такие сильные эмоции? За каждой ненавистью всегда есть история», – размышляет Кайса.

По мнению спортсменки, ненависть – самая примитивная эмоция человека, скрывающая подавленные чувства. Кайса отмечает, что с годами стала взрослее, умнее и прекраснее. Теперь она никого не критикует, да и на негатив в свой адрес не реагирует.

«Время – самый ценный актив человека, и если кто-то тратит его на меня, я уже в победителях», – говорит спортсменка.

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