ФОТО ⟩ Лобода похвасталась идеальной фигурой в белье: поклонников кое-что смутило

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников новыми снимками в спортивном белье.
«Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?» — подписала Лобода снимки, на которых демонстрирует идеальную фигуру.
Большинство поклонников засыпало звезду комплиментами насчет ее фигуры. Но кое-что комментаторов смутило на фото. А именно — дочь Лободы Ева, которая и делала снимки.
«Посмотрите на зеркало, жалко девочку, заставляют ее фоткать», — пишут в сети. Также смущает людей контраст между «горячей мамой» и милым ребенком.