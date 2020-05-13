Ср, 13.05.2020
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ФОТО ⟩ Лобода похвасталась идеальной фигурой в белье: поклонников кое-что смутило

Светлана Лобода

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников новыми снимками в спортивном белье.

«Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?» — подписала Лобода снимки, на которых демонстрирует идеальную фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Большинство поклонников засыпало звезду комплиментами насчет ее фигуры. Но кое-что комментаторов смутило на фото. А именно — дочь Лободы Ева, которая и делала снимки. 

«Посмотрите на зеркало, жалко девочку, заставляют ее фоткать», — пишут в сети. Также смущает людей контраст между «горячей мамой» и милым ребенком.

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