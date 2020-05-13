ФОТО ⟩ Лобода похвасталась идеальной фигурой в белье: поклонников кое-что смутило

«Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?» — подписала Лобода снимки, на которых демонстрирует идеальную фигуру.

Большинство поклонников засыпало звезду комплиментами насчет ее фигуры. Но кое-что комментаторов смутило на фото. А именно — дочь Лободы Ева, которая и делала снимки.