ФОТО ⟩ Безруков восхищен красотой трехлетней дочери, похожей на любимую жену

Сергей Безруков, как и многие российские звезды, изолируется в своем загородном доме. Актер поделился редким кадром красавицы-дочери, пишет Woman.
Сергей Безруков проводит карантин в окружении семьи. Актер редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, но в последнее время все чаще показывает своих детей.
Так, актер разместил солнечный кадр, на котором запечатлел свою трехлетнюю дочь Машу. Девочка позирует в летнем сарафане, с соломенной шляпой в руках и с венком на голове.
«Как с открытки… Машенька. Доча. Самоизоляция и дети», — подписал снимок актер.
Подписчики заметили, что девочка очень похожа на супругу Сергея — Анну Матисон. Малышке оставили множество приятных слов, восхитились ее красотой и непосредственностью.