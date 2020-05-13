ФОТО ⟩ Безруков восхищен красотой трехлетней дочери, похожей на любимую жену

Сергей Безруков проводит карантин в окружении семьи. Актер редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, но в последнее время все чаще показывает своих детей.

Так, актер разместил солнечный кадр, на котором запечатлел свою трехлетнюю дочь Машу. Девочка позирует в летнем сарафане, с соломенной шляпой в руках и с венком на голове.

«Как с открытки… Машенька. Доча. Самоизоляция и дети», — подписал снимок актер.