Фото ⟩ Певица Рианна отметила двухлетие своего бренда пикантными снимками

Популярная певица Рианна (Rihanna) отметила двухлетие Savage x Fenty своими снимками в нижнем белье. Пикантными фотографиями она поделилась на своей Instagram-странице, пишет Rus.tvnet.
Таким образом Рианна представила модели из своей новой летней коллекции Savage x Fenty. На снимках она позирует в нижнем белье лавандового цвета на фоне пальм и тропического заката.
Нам исполнилось два года, поэтому мы захотели порадовать вас дополнительным дропом, ведь вы, ребята, невероятно нас поддерживали. Вы верили в наш бренд и разделяли наши ценности. Но самое главное - вы купили очень много товаров Savage x Fenty! Спасибо от всех нас,
- написала звезда.
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Совсем недавно артистка запустила конкурс среди подписчиков. Можно принять участие в кастинге для летней фотосессии от бренда Savage x Fenty. Желающим необходимо лишь прислать свою фотографию в нижнем белье. Заявки принимаются через директ-сообщения в Instagram.
Кстати, в мае Рианна представила новую коллекцию нижнего белья в неоновой гамме. Все съемки проходили на удаленке.