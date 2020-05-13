Ср, 13.05.2020
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Фото ⟩ Певица Рианна отметила двухлетие своего бренда пикантными снимками

Рианна

ФОТО: https://www.instagram.com/badgalriri

Популярная певица Рианна (Rihanna) отметила двухлетие Savage x Fenty своими снимками в нижнем белье. Пикантными фотографиями она поделилась на своей Instagram-странице, пишет Rus.tvnet

Таким образом Рианна представила модели из своей новой летней коллекции Savage x Fenty. На снимках она позирует в нижнем белье лавандового цвета на фоне пальм и тропического заката. 

Нам исполнилось два года, поэтому мы захотели порадовать вас дополнительным дропом, ведь вы, ребята, невероятно нас поддерживали. Вы верили в наш бренд и разделяли наши ценности. Но самое главное - вы купили очень много товаров Savage x Fenty! Спасибо от всех нас,

- написала звезда.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Совсем недавно артистка запустила конкурс среди подписчиков. Можно принять участие в кастинге для летней фотосессии от бренда Savage x Fenty. Желающим необходимо лишь прислать свою фотографию в нижнем белье. Заявки принимаются через директ-сообщения в Instagram. 

Кстати, в мае Рианна представила новую коллекцию нижнего белья в неоновой гамме. Все съемки проходили на удаленке. 

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