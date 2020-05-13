Исхудавшего Ивана Урганта перестали узнавать поклонники (ФОТО)

Шоу "Вечерний Ургант" продолжает выходить на "Первом канале". Телеведущий Иван Ургант теперь беседует со своими гостями виртуально - в связи с режимом самоизоляции в Москве. Однако недавно шоумен взял отпуск на неделю. На своей странице в Instagram он показал, как изменился за свои нерабочие дни, пишет Topnews.
Ургант заявил, что возвращается к работе, и что зрители увидят новый выпуск передачи с его участием. При этом поклонники прежде всего обратили внимание на внешность телеведущего, которая сильно изменилась в последнее время.
В то время, как многие звезды во время режима самоизоляции поправляются, шоумен смог значительно похудеть. К тому же Иван отрастил бороду, а его лицо выглядит мрачновато.
Отпуск закончен. До вечера,
- подписал фото шоумен.
Многие поклонники высказались по поводу того, что Иван Ургант сильно похудел и стал неузнаваем.
Всхуднул,
Исхудал то как!!! Видать за макарошками не успел,
Не узнал, сильно похудел, бро,
Где щёчки, Иван?
- отметили поклонники.