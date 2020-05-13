Ср, 13.05.2020
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Исхудавшего Ивана Урганта перестали узнавать поклонники (ФОТО)

Иван Ургант

ФОТО: скриншот

Шоу "Вечерний Ургант" продолжает выходить на "Первом канале". Телеведущий Иван Ургант теперь беседует со своими гостями виртуально - в связи с режимом самоизоляции в Москве. Однако недавно шоумен взял отпуск на неделю. На своей странице в Instagram он показал, как изменился за свои нерабочие дни, пишет Topnews.

Ургант заявил, что возвращается к работе, и что зрители увидят новый выпуск передачи с его участием. При этом поклонники прежде всего обратили внимание на внешность телеведущего, которая сильно изменилась в последнее время.

В то время, как многие звезды во время режима самоизоляции поправляются, шоумен смог значительно похудеть. К тому же Иван отрастил бороду, а его лицо выглядит мрачновато.

Отпуск закончен. До вечера,

- подписал фото шоумен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие поклонники высказались по поводу того, что Иван Ургант сильно похудел и стал неузнаваем.

Всхуднул,

Исхудал то как!!! Видать за макарошками не успел,

Не узнал, сильно похудел, бро,

Где щёчки, Иван?

- отметили поклонники.

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