Исхудавшего Ивана Урганта перестали узнавать поклонники (ФОТО)

Шоу "Вечерний Ургант" продолжает выходить на "Первом канале". Телеведущий Иван Ургант теперь беседует со своими гостями виртуально - в связи с режимом самоизоляции в Москве. Однако недавно шоумен взял отпуск на неделю. На своей странице в Instagram он показал, как изменился за свои нерабочие дни, пишет Topnews.