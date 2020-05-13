ВИДЕО ⟩ Потерявшая мужа блогер Диденко проверила презервативы на прочность с новым партнером

Чтобы заинтересовать своих подписчиков, девушка проводит самые разные эксперименты, которые возмущают часть подписчиков, а других приводят в восторг. "Аптечный ревизорро" заинтриговала своих подписчиков, разместив видео, на котором она покупает в аптеке презервативы вместе со своим новым партнером по блогу.

Однако напрямую девушка не сказала, для чего ей нужны контрацептивы. Многие фолловеры сделали вывод, что Екатерина хочет их применить по прямому назначению.

Кать, что покупаешь? Ой, да ладно, что тут стесняться. Все мы люди,

- произнес молодой человек, снимавший Диденко.

Позднее "аптечный ревизорро" призналась в Stories, что намерена проверить приобретенные презервативы на прочность вместе с новым партнером по блогу.

Сейчас у нас будет очень тупой эксперимент. Мы купили две пачки презервативов и решили проверить их на прочность, причем не тем способом, о котором вы подумали,

- сказала Диденко.