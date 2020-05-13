ВИДЕО ⟩ Эстонцы в Финляндии даже во время коронавируса живут припеваючи

Эстонские дети веселятся, гуляют на природе, готовят еду, поют и танцуют, бегают по большим роскошным домам и квартирам. Несмотря на всю эту красоту и веселье, концерт был душевным. Дети и взрослые искренне исполняли песни для всех мам планеты Земля. Смотрите видео! Предупреждаем, если мелодия первой песни будет у вас в голове до конца дня, мы не виноваты.