РУСАЛОЧКА ⟩ В пене морской: эстонская королева снимков в бикини позирует голышом

Анита Сибул — пожалуй главный провокатор среди эстонских звезд. Девушка, за чьей страничкой в Instagram следит почти 20 тысяч пользователей, часто публикует весьма откровенные снимки.
Эстонская путешественница и блогер на этот раз решила проверить, сколько лайков заработает снимок, на котором она позирует без одежды. Фото было сделано во время отдыха в Лиссабоне (Португалия).
В комментарии к снимку Анита предложила пользователям угадать, действительно ли она была голой, когда делалось это фото.
Что вы думаете?!