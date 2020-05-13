Ср, 13.05.2020
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РУСАЛОЧКА ⟩ В пене морской: эстонская королева снимков в бикини позирует голышом

Анита Сибул

ФОТО: Instagram

Анита Сибул — пожалуй главный провокатор среди эстонских звезд. Девушка, за чьей страничкой в Instagram следит почти 20 тысяч пользователей, часто публикует весьма откровенные снимки.

Эстонская путешественница и блогер на этот раз решила проверить, сколько лайков заработает снимок, на котором она позирует без одежды. Фото было сделано во время отдыха в Лиссабоне (Португалия).

В комментарии к снимку Анита предложила пользователям угадать, действительно ли она была голой, когда делалось это фото.

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