Анджелина Джоли выбрала опасный способ отговорить дочь от смены пола

Общественность и раньше замечала, что девочка ведет себя скорее как мальчик. Последние годы Шайло носила исключительно мужскую одежду и коротко стриглась. Анджелина и Брэд явно не препятствовали самовыражению дочери и не запрещали ей выглядеть как мальчик.

В прошлом году Шайло заявила, что намерена поменять пол, причем девочка хочет начать принимать гормоны как можно раньше. СМИ сообщали, что Джоли полностью поддержала дочь, но теперь в таблоидах появилась новая информация. Инсайдеры сообщили, что на самом деле Анджелина против того, чтобы Шайло меняла пол, поэтому она придумала опасный способ, чтобы отговорить дочь.

Анджелина и Шайло давно говорят о том, как бы интересно было часть времени проводить в роли юноши, а другую часть в роли девушки. Две абсолютно разные личности. Таким образом можно будет избавиться от мук выбора и избежать операции,

— рассказал инсайдер.