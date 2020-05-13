Секс по звездам: выбираем идеального партнера по гороскопу

Лучшие партнеры: Овны и Скорпионы.

Дева

Представители этот знака знамениты своим перфекционизмом и вниманием к деталям. Они преданные слуги Меркурия, который правит их знаком и дарит им методичный и аналитический ум. Ввиду всего этого их поведение в постели может быть сначала несколько рациональным и сдержанным. Однако, почувствовав себя комфортно, Девы могут пуститься во все тяжкие. В любви они критичны и старомодны, но после того как они тщательно проанализируют свою половинку, то не остановятся ни перед чем, чтобы доставить ей удовольствие. Для Дев очень важны чистота и соблюдение требований гигиены. Так что примите душ или займитесь этим в душе!

Лучшие партнеры: Козероги и Скорпионы.

Весы

Кокетливые Весы – любовники в системе Зодиака, поскольку они влюблены в саму любовь, а их очарованию невозможно противостоять. Находящиеся под властью богини Афродиты Весы лучше всего чувствуют себя в окружении красоты. Их главная цель – найти идеальный баланс. Влюбиться в Весы гораздо легче, чем заставить их полюбить себя, поскольку они рождаются с умением соблазнять. Так что лучше дать им самим побегать за вами. Самое важное для них в отношениях – это не секс, а самореализация и чувство счастья. Оденьтесь так, чтобы произвести впечатление, надушитесь самыми дорогими духами – и Весы с удовольствием влюбятся в вас.

Лучшие партнеры: Овны и Тельцы.

Скорпион

Скорпионы, которыми правит кармический Плутон, планета транформаций и бог подводного царства, являются хищниками в системе зодиака. Они рождаются с гипнотической аурой и экстрасенсорными способностями. Их жизнь — сплошной эксперимент, а в любви они герои романа «Дракула» Брэма Стокера. Когда этот водный знак влюбляется, у него происходит слияние души, ума и тела. Его сжигает пламень страсти. Перед свиданием со Скорпионом рекомендуем перечитать (или пересмотреть) «50 оттенков серого» и выбрать несколько подходящих фетишей.

Лучшие партнеры: Львы и Девы.

Стрелец

Управляемый Юпитером Стрелец — самый авантюрный знак зодиака. Оптимистичный и динамичный, он мечтает о путешествиях, постоянном самообразовании и новых впечатлениях. Соблазнить этот огненный знак нетрудно. Влюбленные Стрельцы открыты и прозрачны. Вы получите то, что видите, и игры здесь неуместны (если только это не симпатичные интимные игры). Прирожденные искатели приключений, они возбуждаются от спонтанной близости и смелых фантазий и всегда готовы к экспериментам. С ними стоит попробовать тантрический секс.

Лучшие партнеры: Овны и Близнецы.

Козерог

Мудрые и полные решимости Козероги выбирают партнеров так, как будто делают инвестиции. Перед интимной близостью они, скорее всего, захотят узнать вас получше и наладить более тесную связь. Ими правит серьезный Сатурн, поэтому рожденные под этим знаком отличаются природной осторожностью и скрытностью. Этот земной знак должен знать точно свое положение в отношениях, а иначе они никуда не приведут. Сексуальные предпочтения Козерогов напоминают консервативных героев старых американских фильмов. Ваш партнер может сначала включить Моцарта или открыть бутылку хорошего вина, но, начав заниматься любовью, он может делать это всю ночь благодаря врожденной выносливости.

Лучшие партнеры: Девы и Скорпионы.

Водолей

Водолеи – гении Зодиака. Ими управляет революционный Уран, поэтому рожденные под эти знаком являются интеллектуалами, часто даже ясновидящими. Но поскольку они всегда логичны и несколько отстранены, то их легко неправильно понять. Подобно Близнецам, им нужно много разговоров и умственной стимуляции перед тем, как они будут готовы к интимной близости. Обязательства – не сильная сторона Водолеев, которые ценят свободу и независимость. Поэтому их, скорее всего, привлечет дружеский секс, который может перерасти во что-то более серьезное. Они обожают экспериментировать, но даже в пылу страсти могут сохранять эмоциональную отстраненность.

Лучшие партнеры: Скорпионы и Близнецы.

Рыбы

Управляемые загадочным Нептуном Рыбы живут духом и кажутся не от мира сего. Может даже показаться, что в их жизни есть тайна. Кроме того, у Рыб очень сильная эмпатия и они способны эмоционально исцелять окружающих. Рыбы рождаются с сильным воображением, и их сны красочны и психоделичны. Влюбленные Рыбы романтичны и соблазнительны. Потребности партнера играют для них решающую роль и, как Скорпионы, они мечтают слиться и физически, и духовно. Во время интимной близости они проявляют гипнотическую эротичность. Утренний секс для них обязателен, так что лучше отложите запланированную пробежку.