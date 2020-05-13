Секс по звездам: выбираем идеального партнера по гороскопу

А также кто для кого является идеальным партнером в этом нехитром, но важном деле, подскажут звезды, пишет wday.ru.
Овен
Марс — планета страсти, которая дарит Овнам невероятную выносливость и яркие желания. Их сексуальные отношения спонтанны и полны энергии. Овны стремятся доминировать над своим партнером, что делает секс с ними особенно страстным. Независимо от пола Овны хотят, чтобы партнер покорялся им. Они также обожают преследовать и завоевывать. Однако не заставляйте Овна ждать слишком долго: у него может лопнуть терпение.
Лучшие партнеры: Весы и Стрельцы.
Телец
Тельцы нежны и терпеливы. Ими правит планета Венера – богиня любви и красоты, поэтому рожденные под этим знаком не отказывают себе ни в каких жизненных удовольствиях. Однако не обманывайтесь их внешним спокойствием. Тельцы упрямы и полны невероятной решительности. Чувственные и прямолинейные, представители этого земного знака воспринимают мир всеми пятью чувствами и выражают сексуальность посредством интенсивного физического контакта. Они одурманят вас своим романтизмом и привязанностью. Занимаясь любовью, Тельцы очень любят много целоваться и обниматься. Кроме того, практичный Бык хотел бы партнера, который так же любит кулинарию, как они – обнимашки. Тельцы хотят, чтобы секс был медленным и таким же потрясающим, как их любимое блюдо.
Лучшие партнеры: Раки и Козероги.
Близнецы
Любознательные и озорные Близнецы — прирожденные шуты в системе зодиака. Поскольку ими правит посланец богов Меркурий, то рожденные под этим знаком жаждут интеллектуальных бесед, стимулирующих их живой ум. Они очень легко отвлекаются и стремятся к разнообразным позициям и играм. Для Близнецов секс в радость, но они не воспринимают его слишком серьезно. Они обожают любовные игры, в процессе которых соблазняют партнера. Как мужчины, так и женщины этого знака любят острые ощущения и эксперименты. Однако в отличие от других знаков для Близнецов идеальный сценарий включает очень длинную прелюдию, которая оттягивает время основного действия. Не забудьте также отправлять им сообщения с намеками и откровенными высказываниями! Слова для них составляют ключевую часть техники обольщения.
Лучшие партнеры: Овны и Водолеи.
Рак
Интуитивные и сопереживающие Раки воплощают зодиакальную душевность. Рожденные под этим знаком – рабы своих эмоций. Поскольку ими правит переменчивая Луна, этот водный знак – ходячий водоворот ностальгических мечтаний и еле сдерживаемых чувств. Для Раков любовь заключается в глубокой эмоциональной близости и серьезных обязательствах. Ракам нравится чувствовать себя в безопасности в интимных отношениях и быть уверенными, что в них нуждаются. В этом случае дети Луны становятся особенно чувственными и полностью отдаются своему партнеру. Но если им не обеспечить комфорт и безопасность, то они могут навсегда спрятаться в свою раковину.
Лучшие партнеры: Рыбы и Тельцы.
Лев
Подобно Овнам, Львы очень энергичны и страстны. Рожденные под знаком, которым управляет Солнце, Львы обладают яркой харизмой и затмевают всех вокруг. С появлением Льва комната озаряется. Львы — душа любой вечеринки. Это тот ребенок зодиака, для которого жизнь — это сцена, на которой он играет главную роль. Неудивительно, что в постели Лев ждет похвалы и, естественно, получает ее от восторженного партнера. Этому огненному знаку нужно только, чтобы их любили, обожали и восхищались. Занятие любовью — это эпическое представление, в котором очень приветствуются эротические фантазии. Секс со Львом можно снимать в кино, утверждает исследование Рopsugar.
Лучшие партнеры: Овны и Скорпионы.
Дева
Представители этот знака знамениты своим перфекционизмом и вниманием к деталям. Они преданные слуги Меркурия, который правит их знаком и дарит им методичный и аналитический ум. Ввиду всего этого их поведение в постели может быть сначала несколько рациональным и сдержанным. Однако, почувствовав себя комфортно, Девы могут пуститься во все тяжкие. В любви они критичны и старомодны, но после того как они тщательно проанализируют свою половинку, то не остановятся ни перед чем, чтобы доставить ей удовольствие. Для Дев очень важны чистота и соблюдение требований гигиены. Так что примите душ или займитесь этим в душе!
Лучшие партнеры: Козероги и Скорпионы.
Весы
Кокетливые Весы – любовники в системе Зодиака, поскольку они влюблены в саму любовь, а их очарованию невозможно противостоять. Находящиеся под властью богини Афродиты Весы лучше всего чувствуют себя в окружении красоты. Их главная цель – найти идеальный баланс. Влюбиться в Весы гораздо легче, чем заставить их полюбить себя, поскольку они рождаются с умением соблазнять. Так что лучше дать им самим побегать за вами. Самое важное для них в отношениях – это не секс, а самореализация и чувство счастья. Оденьтесь так, чтобы произвести впечатление, надушитесь самыми дорогими духами – и Весы с удовольствием влюбятся в вас.
Лучшие партнеры: Овны и Тельцы.
Скорпион
Скорпионы, которыми правит кармический Плутон, планета транформаций и бог подводного царства, являются хищниками в системе зодиака. Они рождаются с гипнотической аурой и экстрасенсорными способностями. Их жизнь — сплошной эксперимент, а в любви они герои романа «Дракула» Брэма Стокера. Когда этот водный знак влюбляется, у него происходит слияние души, ума и тела. Его сжигает пламень страсти. Перед свиданием со Скорпионом рекомендуем перечитать (или пересмотреть) «50 оттенков серого» и выбрать несколько подходящих фетишей.
Лучшие партнеры: Львы и Девы.
Стрелец
Управляемый Юпитером Стрелец — самый авантюрный знак зодиака. Оптимистичный и динамичный, он мечтает о путешествиях, постоянном самообразовании и новых впечатлениях. Соблазнить этот огненный знак нетрудно. Влюбленные Стрельцы открыты и прозрачны. Вы получите то, что видите, и игры здесь неуместны (если только это не симпатичные интимные игры). Прирожденные искатели приключений, они возбуждаются от спонтанной близости и смелых фантазий и всегда готовы к экспериментам. С ними стоит попробовать тантрический секс.
Лучшие партнеры: Овны и Близнецы.
Козерог
Мудрые и полные решимости Козероги выбирают партнеров так, как будто делают инвестиции. Перед интимной близостью они, скорее всего, захотят узнать вас получше и наладить более тесную связь. Ими правит серьезный Сатурн, поэтому рожденные под этим знаком отличаются природной осторожностью и скрытностью. Этот земной знак должен знать точно свое положение в отношениях, а иначе они никуда не приведут. Сексуальные предпочтения Козерогов напоминают консервативных героев старых американских фильмов. Ваш партнер может сначала включить Моцарта или открыть бутылку хорошего вина, но, начав заниматься любовью, он может делать это всю ночь благодаря врожденной выносливости.
Лучшие партнеры: Девы и Скорпионы.
Водолей
Водолеи – гении Зодиака. Ими управляет революционный Уран, поэтому рожденные под эти знаком являются интеллектуалами, часто даже ясновидящими. Но поскольку они всегда логичны и несколько отстранены, то их легко неправильно понять. Подобно Близнецам, им нужно много разговоров и умственной стимуляции перед тем, как они будут готовы к интимной близости. Обязательства – не сильная сторона Водолеев, которые ценят свободу и независимость. Поэтому их, скорее всего, привлечет дружеский секс, который может перерасти во что-то более серьезное. Они обожают экспериментировать, но даже в пылу страсти могут сохранять эмоциональную отстраненность.
Лучшие партнеры: Скорпионы и Близнецы.
Рыбы
Управляемые загадочным Нептуном Рыбы живут духом и кажутся не от мира сего. Может даже показаться, что в их жизни есть тайна. Кроме того, у Рыб очень сильная эмпатия и они способны эмоционально исцелять окружающих. Рыбы рождаются с сильным воображением, и их сны красочны и психоделичны. Влюбленные Рыбы романтичны и соблазнительны. Потребности партнера играют для них решающую роль и, как Скорпионы, они мечтают слиться и физически, и духовно. Во время интимной близости они проявляют гипнотическую эротичность. Утренний секс для них обязателен, так что лучше отложите запланированную пробежку.
Лучшие партнеры: Раки и Скорпионы.