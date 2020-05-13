ФОТО ⟩ На обложку финской газеты попала необычная оптическая иллюзия

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat выпустила номер от 8 мая 2020 года с необычной оптической иллюзией на обложке – надпись Turvavälillä on yhä väliä ("Безопасное расстояние все еще имеет значение") можно увидеть только при соблюдении дистанции в 1,5–2 метра. Так популярное издание напомнило своим читателям о необходимости соблюдать дистанцию из-за пандемии коронавируса, пишет Сегодня.
Muistetaan kaikki toimia vastuullisesti ja pitää edelleen turvavälit, kun rajoituksia aletaan vähentää. #korona pic.twitter.com/yCoxKrItrP— Carat Finland (@CaratFinland) May 8, 2020
Автором рекламной обложки стало креативное агентство TBWA \ Helsinki совместно с ритейлером HOK-Elanto, которому принадлежат крупнейшие торговые сети в стране.
Нам не хотелось делать традиционный принт, который бы указывал людям, что делать. Вместо этого мы хотели предложить реальный опыт, возможность поэкспериментировать с расстоянием самостоятельно. Людям будет легче вспомнить об этом правиле во время следующего похода в продуктовый магазин,
– рассказал изданию "Markkinointi & Mainonta" директор по инновациям агентства TBWA \ Helsinki Юхана Хокканен.
Vaikka koronaan liittyvät rajoitukset osin helpottuvatkin. Pidetään kaikki yhdessä huoli asioinnin ja henkilöstön työskentelyn turvallisuudesta. Turvavälillä on yhä väliä. Yhteispelillä. @HOKElanto pic.twitter.com/IGzPdO2A9d— V-M Liimatainen (@VM_Liimatainen) May 8, 2020
Создатели социальной рекламы признают, что финны обычно не нуждаются в поощрении дистанцирования. Жители малонаселенных северных регионов страны известны тем, что избегают лишней коммуникации с посторонними людьми и стоят на расстоянии около шести футов (1,8 метра) друг от друга, ожидая автобуса на остановках.