ФОТО ⟩ На обложку финской газеты попала необычная оптическая иллюзия

Нам не хотелось делать традиционный принт, который бы указывал людям, что делать. Вместо этого мы хотели предложить реальный опыт, возможность поэкспериментировать с расстоянием самостоятельно. Людям будет легче вспомнить об этом правиле во время следующего похода в продуктовый магазин,