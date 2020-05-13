Инсайдер рассказал об оттепели в отношениях принцев Гарри и Уильяма: «Они снова на связи»

Ситуацию усугубил отказ от королевских обязанностей пары и их переезд в Лос-Анджелес — поговаривали, что братья расстались вовсе не на хорошей ноте.

На днях же человек, приближенный к королевской семье, сообщил изданию Entertainment Tonight, что в последние месяцы отношения Гарри и Уильяма стали значительно лучше. Сплотила их болезнь отца, 71-летнего принца Чарльза, у которого в марте был диагностирован коронавирус. Все время пока Чарльз сражался с болезнью, его сыновья постоянно находились на связи по телефону.

Очевидно, что в отношениях братьев были большие проблемы, но сейчас ситуация заметно улучшилась. Я знаю, что Гарри и Уильям постоянно созваниваются по телефону. Они также созванивались по видеосвязи на дни рождения детей. Сейчас с принцем Чарльзом все в порядке, но именно эта ситуация заставила братьев возобновить общение,

— рассказала изданию королевский эксперт Кэти Николл.

Николл уточнила, что принцы Гарри и Уильям начали восстанавливать отношения еще в феврале. В тот момент герцог Сассекский начал тосковать по родному дому и семье. По мнению Кэти, это было лучшее время для восстановления родственных связей между братьями. Она также добавила, что в последнее время ослабла и напряженность в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл:

Драма осталась в прошлом. Сассексы теперь могут спокойно продолжать новую свободную жизнь, а Кембриджи — вернуться к своей старой жизни во дворце без всех недомолвок и претензий, которые раньше скрывались. Я думаю, что Уильям и Кейт даже скучают по Гарри и Меган. В первую очередь, конечно, по Гарри, потому что он является частью их жизни.

Кэти Николл добавила, что Гарри постоянно поддерживает связь и со своей бабушкой, 94-летней королевой Елизаветой II. За последнее время они созванивались по видеосвязи как минимум два раза — на день рождения королевы и малыша Арчи.