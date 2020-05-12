ФОТО ⟩ Женщина зашла в ванную после подружки своего сына и в ужасе выскочила оттуда

Британка выложила фотографию своей ванной, стены и сантехника которой были покрыты подтеками, напоминающими следы крови. Она пояснила, что подруга сына провела косметическую процедуру у нее в гостях, и забыла привести в порядок раковину.

«Я обнаружила беспорядок лишь несколько дней спустя, поскольку в моей спальне есть отдельная ванная комната», — объяснила она.

Женщина также призналась, что ее ужаснули «кровоподтеки» на стенах: увидев их, она решила, что в ванной произошло убийство. Пользователи Facebook тоже сочли следы красной краски похожими на пятна крови, а также отметили, что девушка в этой истории поступила по-свински. Фото девушки смотрите ЗДЕСЬ!