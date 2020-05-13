Овнам нужно контролировать свои эмоции, а Стрельцам – следить за кошельком: гороскоп на 13 мая

Прекрасный день для отдыха, общения с людьми, которые вам интересны. Семейные отношения гармоничны, у представителей старшего поколения не будет поводов для недовольства вами, а дети искренне порадуются совместному времяпрепровождению. Не бойтесь прослыть чудаком: ваша склонность к экстравагантным поступкам сегодня многим придется по вкусу.

Дева

Есть шанс добиться больших успехов. Ваш секрет – в умении общаться с разными людьми, находить общий язык даже с теми, кто совершенно не разделяет ваших интересов. Сегодня звезды наделяют вас колоссальной силой убеждения; воспользуйтесь благоприятным моментом, если вам необходимо провести неприятный разговор или обсудить накопившиеся проблемы.

Финансовые трудности не исключены, потребности членов семьи увеличиваются, а с ними растут и расходы. Однако заботы о материальном благополучии не помешают вам прекрасно отдохнуть, получить удовольствие от поездок и праздников, которые вы планируете посетить.

Весы

Благоприятные тенденции сильны, появления серьезных проблем вы можете не опасаться. В этот день у вас появится возможность расширить свой круг общения и завязать полезные знакомства – природное обаяние в этом наверняка поможет. Возможны значительные перемены в отношениях с близкими людьми, общение с ними станет для вас более приятным и легким.

Очень удачный день для поездок, путешественников ждут яркие и приятные впечатления. Влюбленные будут радоваться обществу друг друга, но едва ли захотят обсуждать накопившиеся проблемы: сегодня Весы лишены той серьезности, которая для этого необходима. Легкомысленные настроения не опасны.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть трудности финансового характера, но и они не испортят впечатления от этого приятного дня. Позитивные тенденции сильны, звезды готовы помочь вам в решении многих важных вопросов. Не отказывайтесь от поддержки давних союзников, даже если возможности их невелики: сейчас любой человек, готовый поверить в ваши идеи, важен и нужен.

Возможно романтическое увлечение, которое в корне изменит вашу жизнь, заставит пересмотреть свое отношение ко многим вопросам, настроиться на более серьезный лад. Вы готовы к решительным действиям, но совершаете лишь обдуманные поступки – такому подходу можно только позавидовать.

Стрелец

Будьте внимательны к своему имуществу: вы рискуете лишиться того, чем очень дорожите. Не лучшим образом складываются и финансовые дела – приходится отказываться от запланированных расходов, откладывать покупки. Однако вынужденная экономия пойдет вам на пользу: вскоре вы получите возможность чрезвычайно удачно распорядиться имеющимися средствами.

Благоприятна атмосфера в семье, не возникнет поводов для конфликтов и ссор. Жизненный потенциал высок, недомоганий можно не опасаться. Наслаждайтесь активным отдыхом и общением с друзьями. Звезды подготовили для вас весьма приятные сюрпризы.

Козерог