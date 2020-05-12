На этой неделе в Тарту пройдет первый кинопоказ под открытым небом

Из-за быстрого распространения коронавируса люди во всем мире ищут безопасные способы времяпрепровождения. Естественно, эта тенденция наблюдается и в Эстонии: в Тарту впервые заработает кинотеатр на открытом воздухе, соответствующий всем правилам безопасности, пишет TV3.
Tartu Elektriteater организует автомобильный кинотеатр в соответствии с правилами, действующими во время чрезвычайного положения в стране, на стоянке Эстонского национального музея в Тарту уже в эту пятницу, 15 мая. Если мероприятие будет успешным, планируется организовать больше подобных кино-вечеров.
Поскольку мы уже не раз устраивали автомобильные кинопоказы в рамках различных мероприятий, решили попробовать провести такой показ самостоятельно, потому что в настоящее время все кинотеатры в стране закрыты, и из-за чрезвычайного положения культурные мероприятия все еще не разрешены,
- сказано на сайте Tartu Elektriteater.
«Полуденный паром» будет показан в пятницу, а в субботу будет показан документальный фильм «Волчья стая - Манхэттенские волки». Показ фильма начинается в 22:15, цена билета составляет 20 евро за машину.
Только два человека могут находиться в одной машине, за исключением членов семьи. Не разрешается выходить из машины, кроме случаев крайней необходимости.
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