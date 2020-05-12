На этой неделе в Тарту пройдет первый кинопоказ под открытым небом

Поскольку мы уже не раз устраивали автомобильные кинопоказы в рамках различных мероприятий, решили попробовать провести такой показ самостоятельно, потому что в настоящее время все кинотеатры в стране закрыты, и из-за чрезвычайного положения культурные мероприятия все еще не разрешены,