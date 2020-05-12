Павел Прилучный получил штрафов почти на 20 тысяч за время самоизоляции

Известный актер и звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный за последнее время стал фигурантом не только громких семейных разборок со своей теперь уже бывшей женой Агатой Муцениеце, но и злостным нарушителем ПДД.

По информации российских СМИ, за время действия режима самоизоляции Прилучшый умудрился набрать штрафов почти на 20 тысяч рублей. Оказалось, что его «Рендж Ровер» и Mercedes GL350 неоднократно попадали в объектив дорожных камер за несоблюдение разметки, превышении скорости и другие нарушения, причем Прилучный еще не оплатил выставленные ему суммы.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, 17 апреля 2020 года в Беговом районе столицы Павел Прилучный развернулся через сплошную линию разметки в неположенном месте на своем «Мерседесе», а двигаясь по трассе М-1 в Подмосковье на «Рендж Ровере» он сильно превысил скорость.

К слову, накануне в сториз своего Instagram Павел Прилучный опубликовал видео ночных заездов по Москве.

В Сети появились кадры, на которых звезда «Мажора» на большой скорости снимает себя во время движения на мотоцикле. Также можно увидеть кадры, при просмотре которых становится понятно, что свои ночные заезды артист совершал не один, а в компании приятелей, несмотря на действующие ограничения в Москве.

В результате многие пользователи Сети предложили также оштрафовать Прилучного еще и за нарушения самоизоляции.

ФОТО: Instagram

Ранее TopNews писал о том, что Павел Прилучный прокомментировал информацию об избиении Агаты Муцениеце.