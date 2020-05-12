Вт, 12.05.2020
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«Я окончательно выздоровел!» Васильев вышел на улицу после строгой самоизоляции

Александр Васильев

ФОТО: Instagram

Период строгой самоизоляции после заражения коронавирусом закончился для Александра Васильева. Историк моды, наконец, может выходить на улицу, пишет Пятый канал.

Радостную новость для своих поклонников он сообщил на своей странице в Instagram. К тексту судья «Модного приговора» приложил два фото, сделанные во время прогулки.

Дорогие друзья! Я окончательно выздоровел! Выписавшись из больницы, соблюдал строгий карантин положенные две недели, а теперь выхожу на улицу погулять со своим псом по кличке Котик и за продуктами в ближайшие к дому магазины. Естественно, делаю это только в перчатках и маске, как и положено,

— написал Васильев.

Телеведущий добавил, что крайне обеспокоен нынешней ситуацией в мире. Однако обрадован тем, что люди стали намного добрее по отношению друг к другу на фоне пандемии. По словам звезды, во время карантина ему не раз звонили ученицы его выездной школы, привозили продукты и оставляли под дверью. Историк моды поблагодарил всех, кто проявлял к нему заботу в тот нелегкий период.

Васильев обратил особое внимание и на изменение внешнего облика людей и предсказал тренды, которые в ближайшем будущем навеет пандемия.

Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город. Они будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор. Дабы избежать какофонии в цвете. А сколько оригинальных масок мы уже увидели. Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите,

— обещал телеведущий.

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