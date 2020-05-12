Сергей Лазарев получил на репетиции серьезные травмы

Исполнитель показал в своем Instagram-аккаунте ушибы, полученные в 2016 году на международном музыкальном конкурсе. Он признался, что выступление в необычных декорациях тогда на "Евровидении" далось ему нелегко.

После падения он получил серьезные травмы. На голени Сергея Лазарева образовался огромный лиловый синяк. Певец отметил, что после случившегося ему еще долго снились кошмары.

Он рассказал, что несчастье произошло на репетиции номера накануне первого полуфинала. Также артист напомнил, что его выступление принесло России победу в зрительском голосовании и вошло в историю "Евровидения" как одно из самых запоминающихся и загадочных.