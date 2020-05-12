Счастливый отец: видео Илона Маска с новорожденным сыном покорило Сеть

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск 4 мая в шестой раз стал отцом. Его возлюбленная, канадская певица Граймс, родила сына. Новоиспеченная мама пока не спешит показывать себя после родов, а вот американский миллиардер охотно делился фото с первых дней рождения малыша, пишет Сегодня.
На этот раз в Сети появилось милое видео, на котором запечатлен Илон со своим сыном X Æ A-12 Маском. Напомним, что именно так родители решили назвать сына. Пока неизвестно, будет это имя официально зарегистрировано или нет. Ведь, по словам адвоката миллиардера, законы Калифорнии запрещают использовать символы в имени.
На днях Граймс опубликовала в Instastories трогательное видео, на котором ее возлюбленный нянчится с новорожденным малышом. На кадрах Илон Маск лежит в постели и держит малыша на руках, похлопывая его по спине.
Отметим, что по-русски имя шестого ребенка Илона Маска может звучать как Икс Эш Эй Твелв. Также новоиспеченный отец признался, что имя выбирала его возлюбленная.