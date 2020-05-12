Счастливый отец: видео Илона Маска с новорожденным сыном покорило Сеть

На этот раз в Сети появилось милое видео, на котором запечатлен Илон со своим сыном X Æ A-12 Маском. Напомним, что именно так родители решили назвать сына. Пока неизвестно, будет это имя официально зарегистрировано или нет. Ведь, по словам адвоката миллиардера, законы Калифорнии запрещают использовать символы в имени.

На днях Граймс опубликовала в Instastories трогательное видео, на котором ее возлюбленный нянчится с новорожденным малышом. На кадрах Илон Маск лежит в постели и держит малыша на руках, похлопывая его по спине.