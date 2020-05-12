Бывший муж впервые откровенно рассказал о Лолите Милявской и новой возлюбленной

Дмитрий Иванов впервые пообщался с прессой после развода с Лолитой Милявской. Бывший муж эксцентричной певицы отрицает, что был неверен ей, пишут Дни.ру.
Дмитрий Иванов и Лолита Милявская объявили о расставании летом 2019 года. Эта новость стала сенсацией для общественности, ведь люди полагали, что в семье артистки царит взаимопонимание.
Разразился скандал: Лолита обвинила мужа в неверности и назвала брак фиктивным. По версии Милявской, супруг изначально рассчитывал благодаря этому союзу получить израильский паспорт, а потом и вовсе закрутил роман с некой бизнесвумен Ольгой Кулиевой.
Недавно пара наконец оформила развод. Говорят, певица была настолько изнурена этим процессом, что отказалась от всех притязаний, лишь бы побыстрее получить вожделенную свободу.
О ее бывшем муже в Сети отзываются неодобрительно. В интернете то и дело всплывают якобы фрагменты переписки еще женатого Дмитрия с дамами: ко многим он обращался со словами "крошка" и "малышка".
В программе "Пусть говорят" Иванов опроверг это.
Все, кто знаком со мной, знают, что я не говорю подобные слова. Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно,
– отметил бывший муж экстравагантной певицы.
С Ольгой Дмитрий познакомился некоторое время назад, однако ни о каком романе, по его словам, и речи не шло.
Нас познакомили общие друзья. Я приехал туда, Оля была там. Вот и все наше знакомство. Мы просто проводили время в компании,
– пояснил Иванов.
Он рассказал, что стал общаться с Ольгой, а затем та переехала в Москву, чтобы развивать собственный бизнес. По словам Дмитрия, романтические отношения у них завязались только после его расставания с Лолитой. Иванов подтвердил, что живет с любовницей, но говорить о будущем категорически отказался. Он объяснил это тем, что является непубличным человеком и личную жизнь предпочитает сохранять в тайне.