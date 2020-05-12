Бывший муж впервые откровенно рассказал о Лолите Милявской и новой возлюбленной

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская объявили о расставании летом 2019 года. Эта новость стала сенсацией для общественности, ведь люди полагали, что в семье артистки царит взаимопонимание.

Разразился скандал: Лолита обвинила мужа в неверности и назвала брак фиктивным. По версии Милявской, супруг изначально рассчитывал благодаря этому союзу получить израильский паспорт, а потом и вовсе закрутил роман с некой бизнесвумен Ольгой Кулиевой.

Недавно пара наконец оформила развод. Говорят, певица была настолько изнурена этим процессом, что отказалась от всех притязаний, лишь бы побыстрее получить вожделенную свободу.

О ее бывшем муже в Сети отзываются неодобрительно. В интернете то и дело всплывают якобы фрагменты переписки еще женатого Дмитрия с дамами: ко многим он обращался со словами "крошка" и "малышка".

В программе "Пусть говорят" Иванов опроверг это.

Все, кто знаком со мной, знают, что я не говорю подобные слова. Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно,

– отметил бывший муж экстравагантной певицы.

С Ольгой Дмитрий познакомился некоторое время назад, однако ни о каком романе, по его словам, и речи не шло.

Нас познакомили общие друзья. Я приехал туда, Оля была там. Вот и все наше знакомство. Мы просто проводили время в компании,

– пояснил Иванов.