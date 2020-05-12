Вт, 12.05.2020
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«Ты идеальна!» Формы Анны Седоковой свели с ума подписчиков

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Экс-солистка золотого состава «ВИА Гра» Анна Седокова на своей странице в Instagram опубликовала фото, которое не оставило равнодушными ее подписчиков, пишет Пятый канал.

37-летняя певица позирует лежа на шезлонге в черном сплошном купальнике. На плечи знаменитости небрежно наброшен белый махровый халат, полы которого подчеркивают ее аппетитные бедра.

Кто из нас не фантазировал о том, чтобы есть все, что хочешь и не поправляться?

— задалась вопросом Анна Седокова в подписи под фото.

Пользователи, подписанные на страницу певицы, в буквальном смысле сошли с ума от увиденного. Откровенные и, порой, скабрезные комплименты говорят сами за себя.

Вот это женщина!

Ты идеальна! Ты божественно выглядишь! Ты небо! Ты море! Ты нереально красива;

Красотка! Такую съесть хочется!

Классные формы!

— восхищаются юзеры.

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