«Ты идеальна!» Формы Анны Седоковой свели с ума подписчиков

Экс-солистка золотого состава «ВИА Гра» Анна Седокова на своей странице в Instagram опубликовала фото, которое не оставило равнодушными ее подписчиков, пишет Пятый канал.
37-летняя певица позирует лежа на шезлонге в черном сплошном купальнике. На плечи знаменитости небрежно наброшен белый махровый халат, полы которого подчеркивают ее аппетитные бедра.
Кто из нас не фантазировал о том, чтобы есть все, что хочешь и не поправляться?
— задалась вопросом Анна Седокова в подписи под фото.
Пользователи, подписанные на страницу певицы, в буквальном смысле сошли с ума от увиденного. Откровенные и, порой, скабрезные комплименты говорят сами за себя.
Вот это женщина!
Ты идеальна! Ты божественно выглядишь! Ты небо! Ты море! Ты нереально красива;
Красотка! Такую съесть хочется!
Классные формы!
— восхищаются юзеры.