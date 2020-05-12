ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Деми Роуз показала грудь во всей красе в благодарность подписчикам

Новый личный рекорд по числу подписчиков в Instagram обрадовал «Британскую Кардашьян». По этому поводу Деми Роуз опубликовала очередной пост, в котором поблагодарила фолловеров в своем стиле.

«14 миллионов! Большое спасибо за вашу любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я люблю вас, ребята», — написала модель и приложила к тексту два горячих снимка.

На фото красавица, как водится, демонстрирует пышные формы. Она одета в джинсовку, которую сперва расстегнула до пупка, а затем полностью. Под ней не оказалось бюстгальтера. Деми ограничилась лишь желтыми трусиками-мини. Они завязываются на талии, максимально открывая фирменные бедра. Такая благодарность от Роуз пришлась по вкусу ее армии поклонников.

«Поздравляю, детка!»; «А я люблю тебя, мой ангел!»; «Превосходная Деми»; «Выглядишь как спелый фрукт»; «Ты потрясающая, дорогая», — написали пользователи в комментариях.