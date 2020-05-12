ФОТО ⟩ Собчак и Богомолов в разгар карантина устроили вечеринку с Маликовыми

Скандально известная российская телеведущая Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов, несмотря на действие режима самоизоляции, отправились 9 мая 2020 года в гости к музыканту Дмитрию Маликову.

Также на вечеринку пришли дизайнер Яна Расковалова с дочерью, дочь Маликова Стефания и трехлетний сын Ксении Собчак Платон. На опубликованных в Instagram кадрах запечатлено, как компания веселится за столом, пьет дорогие напитки и устраивает небольшой концерт. Так, дочь Димы Маликова спела песни о войне, а маленький Платно и вовсе, по признанию Собчак, дебютировал на сцене.

Также компания смотрела фильм о войне и наблюдала за салюту ко Дню Победы.

«Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам», - похвасталась Собчак в сториз.

На этом фоне юзеры ополчились на Собчак, призвавшую в своем Instagram соотечественников не нарушать режим самоизоляции.

«Нашим согражданам закон не писан… Сказано: сидите дома! Нет же… все гуляют, на улицах толпы народа. Свежим воздухом, говорите, подышать вышли?» - написала она в одном из рекламных постов в Instagram.

Заявления Собчак вызвали недоумение юзеров, ведь буквально два дня назад она бурно отмечала День Победы в компании друзей. Такие выпады телеведущей вызвали массу негативных отзывов. «Вам можно тусоваться с детьми и с друзьями, а народу нет?!» - написал один из подписчиков. «Ну, как бы, если три семьи сделали анализы и встретились дома, я не вижу тут нарушения», - ответила ему Собчак.