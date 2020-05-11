Весы отрицают, Девы сходят с ума: как знаки Зодиака переживают пандемию и карантин

Овен

Овен спокоен. Внешне. Даже когда ему сократили зарплату, он не занервничал, а принялся перебирать в голове дела, которые могли бы теоретически принести доход. Когда замаячил крах бизнеса, он глубоко вздохнул, сказал себе «я подумаю об этом завтра» и принялся разбирать шкафчики и наводить порядок в отдаленных уголках дома. Овен тревожен, но при этом переживает все очень деятельно: он решает текущие проблемы, вникает во все дела домочадцев, ведет хозяйство и не вываливает на других свои тревоги. Он настоящий стоик. Планы, которые рухнули, он тоже оплакал внутри себя. А те, что наметил на будущее, вынашивает тоже внутри себя, не устраивая опрос окружающих: а может мне заняться черенкованием гортензий? Или начать делать ювелирные украшения на продажу? Заняться репетиторством? В крайнем случае, он сможет все. Но крайний случай, в его представлении, еще не наступил. Поэтому — думаем! И работаем руками.

Телец

Тельцу на самоизоляции в принципе хорошо. Дом, милый дом, полная кладовка запасов, муж и дети под присмотром, в чистых носках, побриты, умыты, накормлены, стоят по росту под стеночкой и радостно (только почему-то слегка напряженно) улыбаются. Потому что Телец на карантине — это не только хорошо и сытно, но и опасно — когда нет возможности от него сбежать! Каждому будет выдан список по «улучшайзингу» милого дома: переклеить обои, отремонтировать диван, отмыть до блеска санузел, освоить десяток-другой блюд из кулинарной книги, смастерить действующую модель космического корабля, в конце концов! Потому что нечего баклуши бить, мать ведь работает и делает это все каждый день, а вы не замечаете… Вот он — сладкий момент показать семье, как они вас не ценили! Теперь придется отдавать вам должное, иначе начнется коррида в отдельно взятой квартире. Понятно, кто выиграет? Телец, конечно. Если никто сопротивляться не намерен, домашних ожидает весьма приятный карантин, потому что Тельцы вообще-то милые…

Близнецы