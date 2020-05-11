Весы отрицают, Девы сходят с ума: как знаки Зодиака переживают пандемию и карантин

Вот когда проявляется истинный характер человека — в ситуации стресса и неизвестности! Астрологи считают, что во многом нашим поведением и настроением руководят звезды, пишет Домашний очаг.
Овен
Овен спокоен. Внешне. Даже когда ему сократили зарплату, он не занервничал, а принялся перебирать в голове дела, которые могли бы теоретически принести доход. Когда замаячил крах бизнеса, он глубоко вздохнул, сказал себе «я подумаю об этом завтра» и принялся разбирать шкафчики и наводить порядок в отдаленных уголках дома. Овен тревожен, но при этом переживает все очень деятельно: он решает текущие проблемы, вникает во все дела домочадцев, ведет хозяйство и не вываливает на других свои тревоги. Он настоящий стоик. Планы, которые рухнули, он тоже оплакал внутри себя. А те, что наметил на будущее, вынашивает тоже внутри себя, не устраивая опрос окружающих: а может мне заняться черенкованием гортензий? Или начать делать ювелирные украшения на продажу? Заняться репетиторством? В крайнем случае, он сможет все. Но крайний случай, в его представлении, еще не наступил. Поэтому — думаем! И работаем руками.
Телец
Тельцу на самоизоляции в принципе хорошо. Дом, милый дом, полная кладовка запасов, муж и дети под присмотром, в чистых носках, побриты, умыты, накормлены, стоят по росту под стеночкой и радостно (только почему-то слегка напряженно) улыбаются. Потому что Телец на карантине — это не только хорошо и сытно, но и опасно — когда нет возможности от него сбежать! Каждому будет выдан список по «улучшайзингу» милого дома: переклеить обои, отремонтировать диван, отмыть до блеска санузел, освоить десяток-другой блюд из кулинарной книги, смастерить действующую модель космического корабля, в конце концов! Потому что нечего баклуши бить, мать ведь работает и делает это все каждый день, а вы не замечаете… Вот он — сладкий момент показать семье, как они вас не ценили! Теперь придется отдавать вам должное, иначе начнется коррида в отдельно взятой квартире. Понятно, кто выиграет? Телец, конечно. Если никто сопротивляться не намерен, домашних ожидает весьма приятный карантин, потому что Тельцы вообще-то милые…
Близнецы
Близнецы до последнего отказываются сдавать рубежи и продолжают проходить разные стадии отрицания: все это обычное ОРВИ, ни на какой карантин я не сяду, так и быть сяду, но будьте вы прокляты, только помойте руки с санитайзером и не дышите на меня. Близнец не способен самоизолироваться индивидуально. Штрафовать за это бессмысленно, потому что у него есть неотчуждаемое право быть всегда вдвоём. Или втроём. Или вчетвером. Это зависит от длительности изоляции. С одной стороны, в этом есть свои выгоды: всегда можно поговорить с умным собеседником, заняться хоровым пением или китайским языком. С другой стороны… Все уже выучили китайский, а Близнец мучительно застрял на этапе выбора: какой язык учить. Все занимаются йогой и пилатесом онлайн, а Близнец третий день общается с менеджером фитнес-магазина: какой коврик лучше. Близнец страшно плодовит в самоизоляции! Возможно, тот человек, кто занят с утра до вечера описанием своих поездок во всех соцсетях, принадлежит именно к этому знаку. Про еду на карантине следует сказать отдельно. Пока другие вынуждены коротать будни с гречкой, Близнец, который подготовил стратегический запас продуктов, готовит нон-стоп. Семья уже молит сварить «просто картошечки». Но мольбы не будут услышаны, ведь это благодатное время, чтобы опробовать новые рецепты всего на свете, чтобы как следует потренироваться к своему дню рождения. Каждый истинный Близнец уверен, что уж к концу мая изоляцию точно отменят, и вот тогда…
Рак
Раки — известные домоседы, им вполне комфортно оказаться запертыми в родных четырех стенах. Они рады, что вся семья в сборе, что дома безопасно и детям не нужно больше ходить в школу. В их образе жизни мало что изменилось, вот только готовят они гораздо больше и выпивают чаще. Заедая стресс, налегая на алкоголь, сладкое и углеводы, тревожные Раки рискуют выйти из карантина на пару-тройку размеров больше, да еще и раскормив всех своих домашних. Зато вся семья оценила наконец-то запасливость Раков: содержимое их кухонных шкафов вполне может поспорить с ассортиментом небольшого магазина. Если сравнить их с остальными знаками Зодиака, Раки, без сомнения, выиграют звание Хомяк года, поэтому жить с ними в изоляции легко и приятно. К карантину Раки оказались подготовленными лучше всех.
Лев
У Льва два пути, два Дао. Или он описывает, как замечательно всё организовал на карантине и все вокруг веселы и довольны — и тогда Инстаграм Льва переполнен потрясающими фотографиями, где Лев ещё и йогу осваивает с двумя детьми на голове. Если же что-то идёт не так, Лев немедленно принимается бомбить соцсети, бравируя тем, как ленится, деградирует и, в отличие от этих суетных людишек, не напрягается. А на конкурсе ленивцев он не получил медали только потому, что идти было лень. Ну а если говорить серьезно, то женщине-Льву очень важно держать свою тяжелую лапу на голове каждого из детенышей и быть уверенной, что они в безопасности, делают уроки, не пропускают классные часы в Zoom, не грустят, хорошо кушают и тщательно моют руки.
Лев, как и все, ходит в тренировочных штанах по дому, но при этом не допускает непрокрашенных корней волос, даже лежа на диване эта кошка будет выглядеть величаво и царственно. За продуктами отправит мужа, который в зубах принесет добычу и положит сумки у ее ног.
Дева
Девы сходят с ума и тревожатся, опасаясь подхватить вирус, по сто раз моют руки и ежедневно протирают все поверхности обеззараживающими средствами. Витамины, имунностимуляторы, перчатки, самодельные маски, алкоголь, антисептики и чуть ли не противогазы и защитные костюмы — в ход идет все. Девы обожают бороться со всякой заразой, поэтому все в их доме давно и надёжно продезинфицировано, а запасы хлорки и чистящих средств уже израсходованы наполовину. Эти трудяги продолжают много работать, даже когда появилось много свободного времени. В первые недели изоляции Девы разобрали каждый уголок дома, навели порядок на полках, вымыли и перестирали все, что можно. Наконец руки у них дошли до дел, на которые раньше не хватало времени. Девы не умеют расслабляться, поэтому во всех делах их в итоге ждет большой прорыв.
Весы
Весы с самого начала всей этой истории с коронавирусом исправно пытались как-то выровнять ухудшение ситуации, сообщая домашним в ответ на плохие новости: «А зато в России меньше всех заболевших», «у нас тоже больницы быстро строят», «ну комендантский час-то не ввели»! Среди корона-диссидентов больше всего представителей этого знака. Выбираясь в магазин, они пытаются отыскать самую длинную и запутанную дорогу, чтобы погулять подольше, они отстаивают свои права, споря с полицейскими, которые показывают им короткий путь. При этом Весы вовсе не тихие саботажники, они правдорубы и защитники справедливости, готовые высказаться на повышенных тонах в комментариях к задевшему их посту и разругаться в дым. А все почему? Потому что Весам очень сложно жить без привычных бьюти-процедур. Долгая самоизоляция не позволяет привести в порядок голову, сходить в маникюрный салон, зависнуть в примерочной магазина одежды… Весы больше всего не хватает именно этого. Дайте им пропуск в парикмахерскую и они проживут еще пару недель, тестируя возможности Zoom и выпивая по субботам с подружками, чокаясь с монитором.
Скорпион
Скорпион реагирует на стресс весьма бурно и нередко впадает в крайности: может рвать и метать, сотрясая пространство децибеллами, а может заламывать руки и безутешно рыдать в подушку… Скорпиону важно найти кого-то, на кого можно выплеснуть гнев и тем самым сбросить стресс. Это весьма опасно в условиях самоизоляции, ведь только найдя «жертву» и устроив ей разнос, Скорпион отползает в сторону успокаиваться. Хорошо когда есть работа! В этом случае Скорпион работает, работает и работает. А потом отдыхает, но на отдыхе тоже работает. С мечтой о светлом будущем, когда работа закончится и он отдохнет. Параллельно с работой Скорпион заставляет всех окружающих смиряться с его работой и тоже работать. В общем, все остальные пытаются куда-нибудь слинять от ядовитого жала, но это дохлый номер.
Стрелец
Стрелец, предусмотрительно запасшийся провиантом, затаился в ожидании, когда же наступит конец. Он занят подсчетами, хватит ли боеприпасов до конца карантина. Заодно поддерживает в рабочем состоянии свое оружие. У одних это участок в 12 соток, у других — швейная машинка, собственный блог в Инстаграм или что-то еще. Стрельцы тревожны, поэтому им важно иметь кого-то, кто скажет уверенно: целься туда, соберись, дыши ровно, держи крепче. Стрельцы вполне способны адаптироваться к повороту судьбы, но только в том случае, если успеют в него вписаться. Если это удастся, Стрелец будет действовать без суеты и окажется весьма продуктивен.
Козерог
Козероги поначалу могли впасть в уныние из-за обострившегося одиночества и нарушенных планов. Но довольно быстро оценили новые возможности: к цели теперь можно не идти, а бежать напрямую. Вижу цель — не вижу препятствий! Хорошо все распланировав, как они любят, Козероги разбудили в себе Терминатора. Отказались от бесцельного отдыха, записались на всевозможные курсы, начали качать пресс и попу, ускоренно работая над новыми целями шаг за шагом, день за днем, ставя галочки и вычеркивая пункты из списков. Из карантина Козероги выйдут новыми людьми с прокаченными навыками и окрепшими мышцами, с сертификатами законченных онлайн-курсов, улучшенным резюме и доведенными до конца проектами.
Водолей
Водолей — тот самый человек, который в критических ситуациях создает панику, всем мешает и страшно суетится. Получив неприятное известие, Водолеи могут вести себя уж слишком оживленно: размахивать руками, всех перебивать, создавая «броуновское движение», которое лишь еще больше усугубляет ситуацию и вовлекает в стресс других. Им очень хочется всех спасать, срочно начинать шить маски и разносить продукты пенсионерам, но по факту женщина-Водолей (если она не врач) сидит в строгой самоизоляции вместе со всеми детьми, родителями, кошками и собаками под боком. И мучается чувством вины. В эти минуты Водолеям как никогда бывает нужен трезвомыслящий человек рядом, который вернет почву под ногами. Водолей страшно зол на всех, кто не соблюдает режим самоизоляции, бежит куда-то красить волосы, устраивает шашлыки на природе… Они честно соблюдают все, так почему другим наплевать?
Рыбы
Вполне возможно, Рыбы даже не заметили, что случился глобальный катаклизм. Они спокойно смотрят каждый день свой сериал, только в отсутствии необходимости выходить из дома, по три-четыре серии подряд. Не мечут икру и не суетятся, ушли на глубину. Глядя на представителей этого знака, можно сделать вывод, что пандемия не так уж и страшна и всем стоит немного успокоиться. Пока Рыбу не берут всерьез за жабры обстоятельства или окружающие, она не начинает трепыхаться и изворачиваться. Не ищет работу, не стремится успеть все на свете. Как правило, Рыбам удается выскользнуть из затруднительных ситуаций, не потеряв ни чешуйки. Берите с них пример и залегайте на дно.