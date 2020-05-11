Отец и дочь? Вера Брежнева опубликовала нежное фото с мужем в день его рождения

Вера Брежнева и Константин Меладзе долгое время скрывали свои отношения. Даже свадьба в Италии держалась в тайне. И понять эту пару можно. Стоило только им обнародовать свой роман, как на них полилась грязь.

Вера и сейчас старается как можно реже показывать совместные снимки с супругом. Но в честь дня рождения супруга она все-таки поделилась нежной совместной фотографией. И тут же получила десяток противных комментариев.