ВИДЕО ⟩ Собака встречает хозяйку спустя 56 дней разлуки. Это очень трогательно!

С 4 мая Италия начала потихоньку выходить из локдауна в связи с коронавирусом. Людям было разрешено заниматься спортом, гулять и навещать своих родных в пределах одного региона. Например, итальянка Джессика Кристофолини впервые за 56 дней смогла встретиться со своим возлюбленным Фабрицио Боттамеди, пишет RUS.TVNET со ссылкой на Esquire.