ВИДЕО ⟩ Собака встречает хозяйку спустя 56 дней разлуки. Это очень трогательно!

С 4 мая Италия начала потихоньку выходить из локдауна в связи с коронавирусом. Людям было разрешено заниматься спортом, гулять и навещать своих родных в пределах одного региона. Например, итальянка Джессика Кристофолини впервые за 56 дней смогла встретиться со своим возлюбленным Фабрицио Боттамеди, пишет RUS.TVNET со ссылкой на Esquire.
Как только итальянка появилась во дворе его дома, ее радостным лаем встретила собака по кличке Али. Пес сразу же кинулся к девушке, визжа от счастья, и принялся прыгать вокруг нее. Это милое видео опубликовало издание Metro.
Из всех государств Европы Италия понесла самый серьезный ущерб от пандемии Covid-19: умерли 30 395 человек, общее число зараженных достигло 218 268. С 10 марта в Италии был введен жесткий карантин.
Но с конца апреля в стране зафиксировано снижение числа новых случаев заболевания и рост выздоровлений. Поэтому правительство начало постепенно ослаблять ограничения.