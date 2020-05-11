У брата-близнеца Елены Малышевой подтвердился COVID-19

«Я кашляла месяц назад так, что вы просто представить себе не можете. Раз в три недели мы докладываем заместителю гендиректора канала темы будущих передач. А я не могла говорить: был такой сильный кашель! В какой-то момент была вынуждена даже остановиться, чтобы откашляться. Но тем не менее, антител у меня нет. Есть такие вирусы, которые пришли и ушли», — делилась она.